Англия

Наставник Аяксу висловився щодо свого призначення в МЮ.

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг висловився щодо умов, які він пропонував для керівництва клубу перед призначенням.

"Якщо б мені не дали гарантій щодо моїх умов — я не прийшов би в цей клуб. Я беру на себе відповідальність за результат, тому мені потрібен повний контроль над трансферами.

Я розумію, що керівництво клубом — колективна відповідальність, але меня потрібно вирішувати це питання — інакше я би не прийшов сюди", — розповів фахівець для Trouw.

Раніше призначення Тен Хага прокоментував Ральф Рангнік.