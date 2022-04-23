Англия

Керманич Евертону прокоментував прийдешнє ліверпульське дербі.

У рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги Евертону доведеться змагатися проти Ліверпуля в рамках запеклого дербі на полі суперників.

Головний тренер "ірисок" Френк Лампард напередодні відповідальної гри розповів про власні очікування від команди.

"Запропонуйте мені зараз нічию, і я погоджуся. Звісно, що я розумію, що означає майбутня гра для вболівальників Евертона.

Пару тижнів тому я зіткнувся з приємною жінкою в Лондоні, яка виявилася евертонкою. Це було на Кінгс-роуд, місці, де я б ніколи не очікував на те, аби побачити евертонця. Після гри проти Юнайтед, у нас було день-два вихідних, тому я обідав із дружиною в місцевому ресторані, а ця жінка підійшла до нас.

Це не одноразовий випадок, поки я працю тут. Фанати Евертону є по всій країні, що змушує вас пишатися цим клубом. Ця команда з величною історією, тому я добре знаю, що для неї значить перемога в дербі.

Для мене це взагалі подвійна насолода. По-перше, це очки в турнірну таблицю, вони важливі для нас. На жаль, зараз ми потребуємо очок, тому я можу думати тільки про це. Карло Анчелотті минулого сезону вже перемагав, але цього недостатньо для нас.

Я пам’ятаю нашу останню сварку з Клоппом у липні 2020 року. Усі ми часом помиляємося. Із тих пір ми вже бачилися разом із ним, усе добре. Можу зараз йому тільки закинути, що він робив те саме й раніше, коли був як і я, початківцем.

Молоді менеджери повинні стримувати себе, бо вогонь в наших серцях настільки сильним, що іноді виходить не так, як ви хотіли б. У кожного трапляються такі випадки. Хочу виграти гру в неділю, проте не сумніваюся, що до того ж самого буде прагнути й Клопп", — заявив англійський фахівець.

Нагадаємо, що матч Ліверпуль — Евертон відбудеться 24 квітня, о 18:30 за київським часом.