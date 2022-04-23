Англия

Фахівець визначився із трансферними цілями на літо.

Півзахісник каталонської Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг може перейти в Манчестер Юнайтед.

Футболіст є одною з найголовніших трансферних цілей нового керманича "дияволів" Еріка Тен Хага, повідомляє Sport.es.

Боси Барселони не воліють відпускати свого футболіста, але готові розглянути пропозиції через скрутне фінансове становище клубу.

Раніше повідомлялось, що Поль Погба може залишити Манчестер Юнайтед.