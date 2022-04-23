Англия

Португальський латераль вивів "канонірів" уперед уже на третій хвилині зустрічі.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал приймає Манчестер Юнайтед на Емірейтс Стедіум.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито вже на третій хвилині зустрічі, коли крайній захисник "канонірів" Нуну Тавареш успішно зіграв на добиванні після удару Букайо Сака і влучив у ворота Давида де Хеа.

Для 22-річного португальця цей гол став не лише дебютним у АПЛ, а й першим у футболці Арсеналу.

Нагадаємо, Нуну Тавареш перейшов до лондонського клубу з лісабонської Бенфіки минулого літа за 8 мільйонів євро. З того моменту гравець провів 24 матчі за Арсенал і віддав 2 асисти.