Англия

Команда Антоніо Конте втратила важливі очки у боротьбі за єврокубкові місця.

У матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем у гостях не зміг обіграти Брентфорд.

Матч закінчився без забитих м'ячів із помітною перевагою у грі з боку господарів поля. При цьому підопічні Антоніо Конте не змогли навіть один раз пробити у ствір воріт суперника.

Таким чином, Тоттенгем втратив важливі очки у боротьбі за єврокубкові місця. У Тоттенгема 58 очок і п'яте місце, а у Брентфорда — 40 балів та 11 рядок.

Брентфорд — Тоттенгем 0:0

Брентфорд: Рая — Расмуссен, Янссон, Соренсен, Генри — Янельт, Йенсен (Дасілва, 79), Ериксен — Мбемо, Годдос (Вісса, 79), Тоуні.

Тоттенгем: Льоріс — Крістіан Ромеро, Даєр, Девіс — Емерсон Роял (Лукас Моура, 86), Бентанкур, Хойбьерг, Сессеньон (Санчес, 74) — Кулусевскі, Сон Хин Мін, Кейн.

Попередження: Янссон, Соренсен — Бентанкур.