Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку чемпіонату Англії вирушив у гості до Арсеналу і зазнав поразки з рахунком 1:3.

"Червоні дияволи" пропустили двічі у першому таймі, змогли відіграти один м'яч, але знову пропустили у другій половині гри.

Огляд матчу:

Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Тавареш, 3, Сака, 32 (пен.), Джака, 70 — Роналду 34



На 57-й хвилині Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) не забив пенальті (штанга).



Арсенал: Рамсдейл — Суареш (Томіясу, 90), Вайт, Габріель, Тавареш — Ельнені, Джака — Сака (Голдінг, 73), Едегор, Сміт-Роу (Мартінеллі, 63) — Нкетіа.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Ліндельоф, Варан, Теллес — Мактоміней, Матіч (Рашфорд, 78) — Еланга (Лінгард, 78), Фернандеш (Мата, 84), Санчо — Роналду.



Попередження: Джака, Тавареш, Ельнені — Теллес, Фернандеш, Ліндельоф, Роналду.