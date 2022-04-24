Англия

Наставник манкуніанців висловився щодо атмосфери в колективі.

Екс-футболіст Манчестер Юнайтед Пол Скоулз в одному з британських шоу заявив, що Джессі Лінгард сказав йому про "жахливу атмосферу" в колективі.

Тимчасовий головний тренер "червоних дияволів" Ральф Рангнік прокоментував дану інформацію, заявивши, що не бачить проблеми в цьому.

"Спитайте у Лінгарда. Мабудь, він знає більше за мене. Я не можу сказати, що в команді все добре спілкуються, але все не так погано.

Я не бачу в цьому проблеми", — розповів Рангнік для The Guardian.

Раніше фахівець висловився щодо контракту Поля Погба.