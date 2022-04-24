Фахівець підтримав українського футболіста.
Олександр Зінченко та Пеп Гвардіола, Getty Images
24 апреля 2022, 14:59
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував моральний стан Олександра Зінченка на сьогоднішній день.
"Насамперед це непростий період для Алекса. Те, що трапилося в його країні, де живуть його близькі... Люди вже забувають про Україну, ми перестали говорити про неї, прапорів на їхню підтримку більше немає, а Алекс живе війною щодня.
Це складний період для нього особисто і він зіграв якісно, віддав гольову передачу. Він завжди сконцентрований. Його дуже цінують у роздягальні", — розповів Гвардіола.
Раніше головний тренер "містян" прокоментував гольову передачу від Зінченка на Жезуса.