Англия

Фахівець підтримав українського футболіста.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував моральний стан Олександра Зінченка на сьогоднішній день.

"Насамперед це непростий період для Алекса. Те, що трапилося в його країні, де живуть його близькі... Люди вже забувають про Україну, ми перестали говорити про неї, прапорів на їхню підтримку більше немає, а Алекс живе війною щодня.

Це складний період для нього особисто і він зіграв якісно, ​​віддав гольову передачу. Він завжди сконцентрований. Його дуже цінують у роздягальні", — розповів Гвардіола.

Раніше головний тренер "містян" прокоментував гольову передачу від Зінченка на Жезуса.