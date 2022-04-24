Англия

Головний тренер Манчестер Сіті похвалив українця.

У матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі розгромив Вотфорд із рахунком 5:1.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола був захоплений гольовою передачею Олександра Зінченка.

"Жезус? Неважливо, він нападник чи вінгер. Ми дуже задоволені ним, і він дуже допомагає нам вигравати. Гольові передачі Зінченко та Де Брюйне були фантастичними, але він повинен був бути там.

Він такий щірий, і коли ти поводишся позитивно, життя і футбол винагороджують тебе тим, на що ти заслуговуєш. Йому не потрібно грати так, як сьогодні, і забивати голи, щоб ми знали, на що він здатний. Він завжди думає, що краще для команди", — сказав Гвардіола після матчу.

Нагадаємо, що Зінченко увійшов у четвірку найкращих гравців Сіті у матчі з Вотфордом за версією WhoScored.