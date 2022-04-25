Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Прем’єр-ліги.

Ліверпуль у рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги продовжив свій шлях у боротьбі за чемпіонський титул у домашньому дербі проти Евертона, у складі якого повний матч відіграв український захисник Віталій Миколенко. "Іриски" витримали тиск ізбоку суперників упродовж першого ігрового часу, однак майже одразу після того пропустили завдяки зусиллям Робертсона, після чого згнітилися на заключний відтинок гри.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Евертон 2:0

Голи: Робертсон, 62, Орігі, 84

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертосн — Кейта (Орігі 60), Фабіньо, Тьяго — Салах, Мане (Діас 60), Жота (Хендерсон 82)

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Холгейт, Коулмен — Івобі, Аллан (Аллі 73), Дукуре — Гордон, Рішарлісон, Грей (Рондон 78).

Попередження: Мане, Александер-Арнольд — Гордон, Дукуре, Аллан, Аллі, Рішарлісон.