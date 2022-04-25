Англия

Керманич Вест Гема закликає не квапитися з висновками після відмови гравця.

До кінця контракту півзахисника Вест Гема Деклана Райса залишається ще два роки, проте вже зараз зрозуміло, що "молотобійцям" буде важко втримати настільки талановитого виконавця середньої лінії.

Потенційних покупців може злякати лише сума, яку запитує лондонський клуб за 23-річного футболіста, що вже складає більше ніж 120 млн євро.

Та й самі "залізні" намагаються тим часом продовжити відносини з футболістом, однак навіть на третю спробу з їхньої сторони Деклан відповів відмовою.

Ситуацію довкола останніх переговорів довелося прокоментувати головному тренеру команди Девіду Моєсу.

"Від клубу не надходило подібної інформації. Якщо ви не знаєте, хто це сказав, я не зможу вас здивувати, бо насправді жодної відповіді ми не отримували.

Нам подобається Деклан, і у нього ще є час до закінчення контракту, тому я не думаю, що паніка довкола нього створена штучно.

Може він просто хоче більше грошей? Люди інколи відмовляються від контрактів через особисті причини. Нерідко гравці в клубах відмовляються від контрактів, можливо, це така тактика переговорів.

Узагалі, у нас наразі є інші пріоритети: ми намагаємося поповнити склад команди та отримати нових гравців на певні позиції", — заявив шотландський фахівець.

У наступному турі Вест Гем зіграє домашнє дербі проти Арсеналу.