Англия

Головна зірка клубу не поспішає.

Деклан Райс отримав третю пропозицію по новому контракту від Вест Хему та знов відповів відмовою — повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Деклана хочуть бачити в себе багато клубів, але сам футболіст не коментує цей інтерес.

Нещодавно його вніс у лист можливих придбань кандидат на посаду тренера Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг.