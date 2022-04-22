Англия 22 апреля 2022, 18:59 Райс відхилив третю пропозицію Вест Хема Головна зірка клубу не поспішає. Деклан Райс, Getty Images 22 апреля 2022, 18:59 Деклан Райс отримав третю пропозицію по новому контракту від Вест Хему та знов відповів відмовою — повідомив журналіст Фабріціо Романо. Деклана хочуть бачити в себе багато клубів, але сам футболіст не коментує цей інтерес. Нещодавно його вніс у лист можливих придбань кандидат на посаду тренера Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг. Люди Деклан Райс Команды Вест Хэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте