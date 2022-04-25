Англия

Раніше повідомлялося, що ганський хавбек може не зіграти до кінця сезону через травму стегна.

На початку квітня цього року головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета повідомив про те, що ключовий центральний півзахисник його команди Томас Партей отримав рецидив травми стегна і, ймовірно, пропустить решту сезону.

Тим не менш, 28-річний ганець уже розпочав бігові індивідуальні тренування, про що повідомив у своєму Instagram.

Цілком можливо, що Партей ще зіграє в останньому відрізку сезону за Арсенал, хоча поки що жодної офіційної інформації лондонський клуб не надає.

Зазначимо, що за чотири матча до завершення сезону в АПЛ Арсенал розташовується на четвертому рядку в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача Тоттенгем на два пункти.

До вашої уваги календар матчів Арсеналу в сезоні-2021/22: