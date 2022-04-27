Англия

Наставник Челсі розповів про досвід роботи із німецьким фахівцем.

Головний тренер Челсі Томас Тухель розповів про те, як він свого часу працював під керівництвом Ральфа Рангніка в німецькому Ульмі.

Фахівець висловився щодо новаторських методів роботи наставника МЮ.

"Рангнік тренував мене в той час, коли я ще грав в Ульмі. Він розкрив нам очі на те, що захисникам не треба прилипати до форварда до роздягальні. Ми дізнались, що можна закривати зони и це ефективніше.

Він зміг зробити велике свято для маленької команди — вийти із нею до Бундесліги. Коли я завершив кар'єру, Ральф дозволив мені пройти стажування в Штутгарті", — наводить слова Тухеля Football London.

Відзначимо, що раніше Тухель розповів про долю Рюдігера в Челсі.