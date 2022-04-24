Англия

Німецький центрбек не продовжуватиме контракт із "синіми".

Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель підтвердив, що центральний захисник його команди Антоніо Рюдігер вирішив змінити клубну прописку наприкінці цього сезону.

"Рюдігер хоче покинути клуб. Він повідомив мені у приватній розмові. Ми зробили все, але більше не могли боротися за його підпис", — цитує слова Тухеля журналіст Фабриціо Романо.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал є головним претендентом на підписання Антоніо Рюдігера на правах вільного агента. Також з'являлася інформація про інтерес з боку ПСЖ та Ювентуса.