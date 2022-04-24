Німецький центрбек не продовжуватиме контракт із "синіми".
Антоніо Рюдігер, Getty Images
24 апреля 2022, 20:59
Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель підтвердив, що центральний захисник його команди Антоніо Рюдігер вирішив змінити клубну прописку наприкінці цього сезону.
"Рюдігер хоче покинути клуб. Він повідомив мені у приватній розмові. Ми зробили все, але більше не могли боротися за його підпис", — цитує слова Тухеля журналіст Фабриціо Романо.
Раніше повідомлялося, що мадридський Реал є головним претендентом на підписання Антоніо Рюдігера на правах вільного агента. Також з'являлася інформація про інтерес з боку ПСЖ та Ювентуса.