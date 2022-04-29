Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед зіграв унічию із лондонським Челсі.

Спершу Маркос Алонсо на 60-й хвилині відкрив рахунок у матчі, однак лише через дві хвилини Кріштіану Роналду повернув паритет на табло і приніс в актив "червоних дияволів" три набрані очки.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Челсі 1:1

Голи: Роналду, 62 — Алонсо, 60

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Теллес, Варан, Лінделеф, Далот — Матіч (Джонс, 79), Мактоміней, Бруну Фернандеш, Решфорд (Мата, 79), Эланга (Гарначо, 90+1) — Роналду

Челсі: Менді — Рюдігер, Тіаго Сілва, Аспілікуета — Алонсо, Маунт, Канте (Лофтус-Чік, 82), Жоржиньо, Джеймс — Хавертц (Лукаку, 70), Вернер (Пулішич, 71)

Попередження: Рюдігер