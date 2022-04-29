Англия

Нинішній тимчасовий керманич манкуніанців всерйоз розглядає пропозицію стати новим головним тренером австрійської збірної.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік, якого в новому сезоні на цій посаді замінить Ерік тен Хаг, серйозно розглядає пропозицію очолити національну збірну Австрії. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, пропозиція про роботу на міжнародному рівні ніяк не впливає на плани німецького спеціаліста працювати в якості консультанта в Манчестер Юнайтед.

Рангнік веде переговори про те, щоб стати головним тренером збірної Австрії, і хоча угода ще не укладена, існує велика ймовірність, що сторони зможуть дійти остаточної угоди вже цієї п'ятниці.

Слід відзначити, що після нічиєї Манчестер Юнайтед з Челсі (1:1) Рангніка запитали про роботу в Австрії. Він відповів наступне:

"Давайте сьогодні ввечері поговоримо про Манчестер Юнайтед. Я можу підтвердити, що я обов’язково буду працювати на посаді консультанта МЮ.

Поки що ми з Еріком не розмовляли. Але я більш ніж щасливий і готовий допомогти та змінити речі на краще в клубі. Це залишило б місце для іншої роботи, але це те, про що ми домовилися в листопаді минулого року".