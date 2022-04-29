Англия

Фахівець оцінив гру проти лондонців.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував нічию з Челсі в рамках АПЛ (1:1).

"У першому таймі Челсі домінував. Можна помітити, що вони мають топ-гравці і вони добре організовані. Я думаю, що в другому таймі ми були кращими.

Останні півгодини вони потрапили в штангу, але в нас теж були моменти. Принаймні ми боролися.

Челсі — одна з найкращих команд у лізі. Мені нема в чому звинувачувати гравців у плані їхнього ставлення до справи", — сказав Рангнік.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі можна дивитись на Football.ua.