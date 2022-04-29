Фахівець оцінив гру проти лондонців.
Ральф Рангнік, Getty Images
29 апреля 2022, 14:29
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік прокоментував нічию з Челсі в рамках АПЛ (1:1).
"У першому таймі Челсі домінував. Можна помітити, що вони мають топ-гравці і вони добре організовані. Я думаю, що в другому таймі ми були кращими.
Останні півгодини вони потрапили в штангу, але в нас теж були моменти. Принаймні ми боролися.
Челсі — одна з найкращих команд у лізі. Мені нема в чому звинувачувати гравців у плані їхнього ставлення до справи", — сказав Рангнік.
Відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Челсі можна дивитись на Football.ua.