Англия

Спеціаліст буде допомагати Тен Хагу в пошуку талановитих гравців.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік продовже співпрацю із манкуніанцями.

Спеціаліст буде консультувати Еріка Тен Хага щодо нових трансферів та гравців молодіжної команди, які найбільш готові до першої команди.

"Наразі найголовніше — це трансфери. В моє завдання буде входити не тількі пошук гравців, а й переконання їх приєднатись до нашого клубу. Навіть якщо ми не будемо грати у Лізі чемпіонів.

Окрім того, треба буде спостерігати за молодіжною командою та знаходити тих, хто готовий до першої команди", — розповів Рангнік.

Відзначимо, що раніше німець очолив збірну Австрії.