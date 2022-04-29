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До червня 2024 року він також буде виконувати обов'язки консультанта Манчестер Юнайтед.

Австрійський футбольний союз досяг угоди з Ральфом Рангніком, який змінить на посту головного тренера збірної Франко Фоду — повідомляє Sky Sports.

Угода з Рангником підписана до 2024 року, при цьому тренер, в якого є діючий контракт з Манчестер Юнайтед, буде до 30 червня 2024 року виконувати обов'язки консультанта “червоних дияволів”.

В чому буде його “консультативна діяльність” при новому тренеру МЮ Еріку Тен Хагу достеменно невідомо.

63-річний Рангнік працював як головний тренер з Вікторією Бакнанг, Штутгарт-2, Ліппольдвеллер, Корб, Штутгарт U-19, Райтлінген, Ульмом, Штутгартом, Гановером, Шальке, Гофенгаймом, РБ Лейпциг та Манчестер Юнайтед.