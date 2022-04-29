Англия

Наставник Ліверпулю висловився щодо амбіцій клубу.

Головний тренер Ліверпулю Юрген Клопп розповів про амбції клубу на останок сезону.

Фахівець заявив про намір команди взяти чотири трофеї.

"Ми не погрожуємо, адже все тількі починається. Тим не менш, так — ми хочемо завоювати всі чотири трофеї за сезон. Треба це зробити, щоб увійти в історію.

Ми не знаємо, може ми взагалі нічого не виграємо за сезон. Але команда налаштована дуже серйозно", — поділився міркуваннями Клопп.

Відзначимо, що раніше німець продовжив контракт із "червоними".