Англия

Фахівець розповів про трансферну стратегію, яку він хоче запровадити в МЮ.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік висловився щодо трансферної стратегії клубу.

Німець вважає, що команді потрібно шукати майбутніх зірок футболу, як це змогла зробити Борусія Дортмунд із Холандом.

"Я вважаю, що треба шукати талановитих футболістів и робити з них зірок футболу. Брати готових виконавців дуже дорого. Холанду всього 21 чи 22 роки, але за останній час він досяг такого прогресу, що став одним із найдорожчих футболістів світу.

Зараз треба переконати гравців переходити в МЮ, переконати їх в тому, що тут ідеальне місце для розвитку", — заявив Рангнік.

Відзначимо, що раніше німець очолив збірну Австрії.