Англия

У Манчестер Сіті проблеми з лінією захисту наприкінці сезону.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола напередодні гостьового поєдинку 35-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідса провів традиційну прес-конференцію, одним із питань під час якої був кадровий потенціал "містян" у лінії захисту.

Зокрема, цікавив журналістів поточний стан захисників претендента на чемпіонський титул Джона Стоунза та Кайла Вокера, щодо яких досвідчений керманич висловився наступним чином:

"Вокер травмований. Не знаю чи до кінця сезону, але наразі він відновлюється. Важка ситуація для всіх нас, але особливо — для нього. Я не можу через це не хвилюватися, проте повинен думати також і про інших гравців.

Щодо Стоунза, то його завтра точно буде. Подивимося, чи відновиться він до середи", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що матч Лідс — Манчестер Сіті відбудеться 30 квітня, о 19:30 за київським часом.