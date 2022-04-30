Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Ліверпуль у рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Ньюкасла і здобув мінімальну перемогу.

Набі Кейта відкрив рахунок у середині першої половини гри, на що "сороки" не знайшли чим відповісти.

Огляд матчу:

Ньюкасл — Ліверпуль 0:1

Гол: Кейта, 19



Ньюкасл: Дубравка — Крафт (Мьорфі, 85), Шер (Лассельс, 61), Бьорн, Таргетт — Гімараєс, Шелві, Віллок (Вуд, 67) — Альмірон, Жоелінтон, Сен-Максімен.



Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер (Тіаго, 78), Гендерсон (Фабіньо, 69), Кейта — Жота, Мане (Салах, 69), Діас.



Попередження: Жоелінтон — Жота, Гомес, Мане.