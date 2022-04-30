До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.
Ньюкасл - Ліверпуль, getty images
30 апреля 2022, 18:27
Ліверпуль у рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Англії вирушив у гості до Ньюкасла і здобув мінімальну перемогу.
Набі Кейта відкрив рахунок у середині першої половини гри, на що "сороки" не знайшли чим відповісти.
Огляд матчу:
Ньюкасл — Ліверпуль 0:1
Гол: Кейта, 19
Ньюкасл: Дубравка — Крафт (Мьорфі, 85), Шер (Лассельс, 61), Бьорн, Таргетт — Гімараєс, Шелві, Віллок (Вуд, 67) — Альмірон, Жоелінтон, Сен-Максімен.
Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер (Тіаго, 78), Гендерсон (Фабіньо, 69), Кейта — Жота, Мане (Салах, 69), Діас.
Попередження: Жоелінтон — Жота, Гомес, Мане.