Англия

"Канарки" не змогли втриматись в еліті англійського футболу.

Норвіч в черговому турі Англійської Прем'єр-Ліги програв Астон Вілі та втратив шанси на збереженя прописки в елітному дивізионі.

Після 34 матчів "канарки" розташувались на останньому місці в турнірній таблиці, поступаючись Лідсу 13 залікових балів за чотири тури до кінця чемпіонату.

Відзначимо, що минулий сезон Норвіч також провів у Чемпіоншипі, адже в сезоні 2019/20 також зайняла останнє місце в АПЛ.

Також за умови, якщо Лідс зможе переграти Манчестер Сіті сьогодні, то виліт також оформить і Вотфорд.