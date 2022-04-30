До вашої уваги найкращі моменту поєдинку АПЛ.
лідс - манчестер сіті, getty images
30 апреля 2022, 22:20
В 35-му турі Англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Сіті в гостях без особливих проблем переграв Лідс, що бореться за місце в елітному дивізіоні.
Господарі поля не змогли нічим відповісти на голи Родрі, Аке, Жезуса та Фернандіньо. Тим часом, "містяни" повернули собі першу сходинку в турнірній таблиці.
Огляд матчу:
Лідс — Манчестер Сіті 0:4
Голи: Родрі, 13, Аке, 54, Габріел Жезус, 78, Фернандіньо, 90+4
Лідс: Мельє — Фірпо (Гелхард, 62), Стрейк, Кох, Ейлінг, Даллас (Джеймс, 90+7) — Харрісон, Філліпс, Кліх, Рафінья — Родріго (Грінвуд, 83)
Манчестер Сіті: Едерсон — Аке (Зінченко, 60), Лапорт, Рубен Діаш, Канселу — Гюндоган, Родрі (Фернандіньо, 83), Гріліш, Фоден (Бернарду Сілва, 80), Стерлінг — Габріел Жезус
Попередження: Канселу, Фірпо, Гріліш