Англия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Вест Гем та Арсенал.

У лондонському дербі в рамках 35-го туру італійської Серії A Вест Гем на власному полі буде приймати Арсенал.

Девід Моес, на тлі поразки від франкфуртського Айнтрахту (1:2), вирішив використати з перших хвилин Фабіанські у воротах, тоді як Фредерікс та Цоуфал повернулися до лінії захисту, а Нобл доповнить опорну зону в парі з Райсом. Бенрахма очолить атаку, а Андрій Ярмоленко знову на лаві для запасних.

Мікель Артета, після перемоги над Манчестер Юнайтед (3:1), залучив до стартового складу Томіясу та Голдінга до оборони, а Мартінеллі замінить Сміта-Роу в лінії атакувальних півзахисників.

Вест Гем: Фабіанські — Фредерікс, Цоуфал, Зума, Крессвелл — Райс, Нобл — Боуен, Лансіні, Форнальс — Бенрахма.

Запасні: Ареола, Діоп, Масуаку, Алісе, Влашич, Соучек, Крал, Ярмоленко, Антоніо.



Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Голдінг, Габріель, Тавареш — Едегор, Ельнені, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі.

Запасні: Лено, Суареш, Свонсон, Кірк, Сміт-Роу, Локонга, Салах-Еддін, Ляказетт, Пепе.



Гра Вест Гем — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.