Англия

Українець отримав низьку оцінку від порталу.

В рамках 35 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на власному полі несподівано обіграв Челсі (1:0).

Аналітичний портал WhoScored, традиційно, видав оцінки футболістам за гру.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко, який провів на поле 90 хвилин та мав класну нагоду подвоїти рахунок, отримав одну з найнижчих оцінок — 6,5.

Найкращим гравцем матчу голкіпер Евертона Джордан Пікфорд. Він отримав від аналітиків 8,5. Найгіршим став капітан Челсі Сезар Аспілікуета — 5,7.

У сезоні-2021/22 на рахунку Миколенка 12 матчів за "ірисок" в усіх змаганнях. Гольовими діями він не відзначався.