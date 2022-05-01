Англия

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин і мав нагоду забити дебютний гол у чемпіонаті Англії.

У рамках 35 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон, який несподівано для багатьох веде боротьбу за виживання, приймав на своєму полі лондонський Челсі.

Після безгольового першого тайму, в якому було набагато більше накалу пристрастей та сутичок між футболістами обох команд, одразу після перерви підопічні Френка Лемпарда вийшли вперед.

На 47-й хвилині Рішарлісон скористався помилкою в обороні Челсі, обікрав суперника та забив важливий для Евертона гол.

Втім, уже через три хвилини у українського захисника "ірисок" Віталія Миколенка був хороший шанс не тільки збільшити перевагу своєї команди в рахунку, але й забити свій дебютний гол в АПЛ, проте українець вдарив повз ворота після перспективного пасу Дукуре.

На 58-й хвилині зустрічі гравці Челсі влаштували справжню пожежу у штрафному майданчику Евертона, але через відсутність везіння м'яч двічі влучив у штанги в одному моменті після удару Маунта, а потім Пікфорд продемонстрував чудеса реакції та двічі врятував "ірисок" від пропущеного м'яча.

Надалі Челсі намагався повернутися в гру, тоді як Евертон моментами робив спроби збільшити свою перевагу, але обом командам відверто не вистачало на завершальній стадії (якщо говорити про Челсі — то через феноменальний виступ воротаря Евертона Джордана Пікфорда).

Таким чином, Евертон зумів здобути сенсаційну перемогу над Челсі з мінімальною перевагою у рахунку та скоротити відставання від Лідса та Бернлі до двох очок, при цьому маючи один поєдинок у запасі.

Евертон — Челсі 1:0

Гол: Рішарлісон, 47

Евертон: Пікфорд – Коулман, Міна, Холгейт, Миколенко – Дукуре, Делф (Аллан, 71), Івобі – Гордон, Рішарлісон (Рондон, 80), Грей (Аллі, 90+3)

Челсі: Менді – Аспілікуета (Пулішич, 68), Сілва, Рюдігер – Джеймс, Жоржиньо (Ковачич, 45), Лофтус-Чік, Алонсо – Маунт – Хавертц, Вернер (Зієш, 68)

Попередження: Коулман, Делф – Рюдігер, Маунт, Аспілікуета, Алонсо, Хавертц