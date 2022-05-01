Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув упевнену перемогу над Лестером із рахунком 3:1.

Головним героєм цієї зустрічі, безперечно, став Сон Хин Мін, який оформив у ворота "лисиць" дубль.

За "шпор" також забитим м'ячем відзначився Гаррі Кейн, а ось Лестеру вдалося лише раз вразити ворота лондонців завдяки Келечі Іхеаначо у компенсований арбітром час до другого тайму.

Огляд матчу:

Тоттенгем — Лестер 3:1

Голи: Кейн, 22, Сон, 60, 79 — Іхеаначо, 90+1

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Девіс – Емерсон, Бентанкур (Вінкс 82), Хойб’єрг, Сессеньйон – Моура (Кулусевскі 55), Кейн, Сон (Бергвейн 82)

Лестер: Шмайхель – Кастань, Амарті, Союнчу, Томас – Сумаре (Брант 67), Менді – Олбрайтон, Перес (Тілеманс 67) – Дака (Варді 67)

Попередження: Девіс, Бентанкур – Олбрайтон, Амарті, Томас