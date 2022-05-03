Каталонський клуб все ще хоче отримати досвідченого іспанця.
Сезар Аспілікуета, Getty Images
03 мая 2022, 14:58
Барселона не залишає спроб заполучити Сезара Аспілікуету з Челсі, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, нещодавно 32-річний футболіст продовжив контракт із "синіми" – це сталося автоматично після того, як іспанець провів певну кількість ігор за Челсі.
Джерело стверджує, що Челсі готовий провести переговори з Барселоною щодо продажу Аспілікуети. Деталі не уточнюються.
У поточному сезоні Сезар має один гол і дві результативні передачі в 23 матчах АПЛ.