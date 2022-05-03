Барселона не залишає спроб заполучити Сезара Аспілікуету з Челсі, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, нещодавно 32-річний футболіст продовжив контракт із "синіми" – це сталося автоматично після того, як іспанець провів певну кількість ігор за Челсі.

Джерело стверджує, що Челсі готовий провести переговори з Барселоною щодо продажу Аспілікуети. Деталі не уточнюються.

У поточному сезоні Сезар має один гол і дві результативні передачі в 23 матчах АПЛ.