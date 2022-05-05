Футболіст залишається в клубі.
Пол Дамметт, Getty Images
05 травня 2022, 20:50
Англійський Ньюкасл офіційно повідомив про продовження контракту із захисником Полом Дамметтом.
Новий контракт підписаний на один рік — до літа 2023 року. Попередня угода тривала до літа 2022 року.
Валлієць виступає за "сорок" з 2010 року та є вихованцем клубу. Також він на правах оренди грав за Гейтсхед та Сент-Міррен.
На рахунку Дамметта у цьому сезоні лише три зіграних матчі. Він через травму пропустив більшу частину сезону.