Англия

Футболіст залишається в клубі.

Англійський Ньюкасл офіційно повідомив про продовження контракту із захисником Полом Дамметтом.

Новий контракт підписаний на один рік — до літа 2023 року. Попередня угода тривала до літа 2022 року.

Валлієць виступає за "сорок" з 2010 року та є вихованцем клубу. Також він на правах оренди грав за Гейтсхед та Сент-Міррен.

На рахунку Дамметта у цьому сезоні лише три зіграних матчі. Він через травму пропустив більшу частину сезону.