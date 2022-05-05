Англия

Лондонці націлилися на двох футболістів.

Тоттенхем розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб хоче підписати двох гравців іспанського Вільярреала, який видає дуже якісний сезон.

Джерело стверджує, що йдеться про центрального захисника Пау Торреса і вінгера Арнаута Данжуму.

Скаути Тоттенхема переглядали обох футболістів у півфінальному матчі Ліги чемпіонів, у якому Вільярреал грав проти Ліверпуля.

Нагадаємо, що раніше вінгер Вільярреала Данжума привернув увагу Ліверпуля.