Лондонці націлилися на двох футболістів.
Пау Торрес, getty images
05 травня 2022, 21:14
Тоттенхем розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб хоче підписати двох гравців іспанського Вільярреала, який видає дуже якісний сезон.
Джерело стверджує, що йдеться про центрального захисника Пау Торреса і вінгера Арнаута Данжуму.
Скаути Тоттенхема переглядали обох футболістів у півфінальному матчі Ліги чемпіонів, у якому Вільярреал грав проти Ліверпуля.
Нагадаємо, що раніше вінгер Вільярреала Данжума привернув увагу Ліверпуля.