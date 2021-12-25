Тем не менее, сам клуб не горит желанием продавать футболиста.
арнаут данжума, getty images
25 декабря 2021, 19:44
Полузащитник Вильярреала Арнаут Данжума своей игрой привлек внимание Ливерпуля.
Тем не менее, испанский клуб не намерен продавать одного из лидеров команды в зимнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо. Такую возможность "субмарина" может рассмотреть лишь будущим летом.
Ливерпуль не единственный топ-клуб, который заинтересовался Данжумой, однако о других командах пока ничего не известно.
На счету футболиста в этом сезоне 4 гола и одна голевая передача в рамках Лиги чемпионов. Кроме того, Данжума сумел пять раз отличиться в рамках Ла Лиги, отдав при этом две голевые передачи.
Transfermarkt оценивает хавбека в 25 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе Ливерпуля к Холанду.