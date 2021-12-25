Англия

Тем не менее, сам клуб не горит желанием продавать футболиста.

Полузащитник Вильярреала Арнаут Данжума своей игрой привлек внимание Ливерпуля.

Тем не менее, испанский клуб не намерен продавать одного из лидеров команды в зимнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо. Такую возможность "субмарина" может рассмотреть лишь будущим летом.

Ливерпуль не единственный топ-клуб, который заинтересовался Данжумой, однако о других командах пока ничего не известно.

На счету футболиста в этом сезоне 4 гола и одна голевая передача в рамках Лиги чемпионов. Кроме того, Данжума сумел пять раз отличиться в рамках Ла Лиги, отдав при этом две голевые передачи.

Transfermarkt оценивает хавбека в 25 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе Ливерпуля к Холанду.