Англия

Футболіст користується великим попитом.

Лідер Лісдса Рафінья влітку може змінити клуб. Футболіст користується великим попитом на трансферному ринку.

За інформацією Diario Sport, ще один клуб, який спробує підписати бразильця, — Вест Гем.

Сам Рафінья дуже хоче спробувати свої сили у Барселоні. Каталонці мають активізувати опцію його викупу за 25 мільйонів євро у випадку вильоту Лідса у Чемпіоншип.

Якщо гравець поповнить склад Вест Гема, то він може змінити по позиції Андрія Ярмоленко, якій влітку, скоріше за все, залишить "хаммерс".

На рахунку 25-річного Рафіньї цього сезону 10 голів та три гольові передачі у 31 матчі Прем'єр-ліги.