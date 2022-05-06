Англия

Тренер прокоментував продовження контракту.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував підписання нового контракту з клубом.

"Я сьогодні дуже схвильований, вдячний і дуже-дуже щасливий. Ми хочемо підняти клуб на наступний рівень та по-справжньому конкурувати з топ-командами.

Для цього нам треба грати в Лізі чемпіонів, розвивати команду, робити краще за наших гравців та клубні служби, створювати ще більше єднання з фанатами, покращувати атмосферу на стадіоні, запрошувати топових талантів та кращих людей у ​​клуб. І нам треба довести проект до такого рівня

Клуб дуже прагнув продовжити зі мною угоду якомога швидше. Очевидно, вони проявили велику віру і віру в те, що ми робимо, з тренерським штабом, яким напрямком рухається команда, і вони вважали, що найкращим моментом було зробити це зараз, дати останній поштовх команді, дати ясність щодо того, що ми маємо робити влітку, у майбутньому. Це спосіб сказати: "послухайте, ми віримо в те, що робимо, і хочемо разом взяти участь у цьому проекті". І це те місце, де я хочу бути, тому це було дуже просте рішення для мене", — сказав Артета.

40-річний Мікель Артета продовжить тренувати Арсенал до кінця сезону-2024/25.