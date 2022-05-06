Англия

Бразилець може змінити Шахтар на англійський клуб.

Вінгер донецького Шахтаря, який нині захищає кольори Ліона на правах оренди, зацікавив Вест Гем.

Скаути клубу з Лондона слідкують за виступами молодого бразильця у Лізі 1. Їх вражає гра футболіста.

За інформацією talkSport, Вест Гем наразі лідирує у боротьбі за Тете. В трансфері особисто зацікавлений головний тренер Девід Моєс.

Перед переходом у Ліон, у Тете буде декілька варіантів з АПЛ, зокрема їм цікавились Саутгемптон та Лестер.

У 6 матчах за Ліон у другій половині сезону-2021/22, на рахунку 22-річного Тете один гол та два асисти.