Нападник Борусії Дортмунд Ерлінг Голанд перейде до Манчестер Сіті.

Футболіст підпише довгостроковий контракт, що буде розрахований до літа 2027 року, повідомляє Ніколо Скіра.

"Містяни" заплатять за Голанда 75 млн євро, а сам норвежець буде отримувати близько 30 млн євро на рік. 

Нагадаємо, що в поточному сезоні Голанд забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах.

Раніше повідомлялось, що в футболісті зацікавлений мадридський Реал.