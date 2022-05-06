Форвард підпише довгостроковий контракт із представником АПЛ.
ерлінг холанд, getty images
06 травня 2022, 22:47
Нападник Борусії Дортмунд Ерлінг Голанд перейде до Манчестер Сіті.
Футболіст підпише довгостроковий контракт, що буде розрахований до літа 2027 року, повідомляє Ніколо Скіра.
"Містяни" заплатять за Голанда 75 млн євро, а сам норвежець буде отримувати близько 30 млн євро на рік.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Голанд забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах.
Раніше повідомлялось, що в футболісті зацікавлений мадридський Реал.