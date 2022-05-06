Англия

Форвард підпише довгостроковий контракт із представником АПЛ.

Нападник Борусії Дортмунд Ерлінг Голанд перейде до Манчестер Сіті.

Футболіст підпише довгостроковий контракт, що буде розрахований до літа 2027 року, повідомляє Ніколо Скіра.

"Містяни" заплатять за Голанда 75 млн євро, а сам норвежець буде отримувати близько 30 млн євро на рік.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Голанд забив 28 голів та віддав вісім гольових передач у 28 матчах.

Раніше повідомлялось, що в футболісті зацікавлений мадридський Реал.