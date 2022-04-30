Испания

Мадридский клуб слідкує за успіхами екс-гравців.

Мадридський Реал влітку планує підсилення атаки. Крім трансферу Мбаппе, клуб сподівається закрити питання підпису Ерлінга Холанда з Боруссії Д.

Але існує ймовірність, що Холанд між Реалом та Манчестер Сіті обере другий варіант. Тоді Реал перемкнеться на інших гравців.

У шорт-лісті "королівського клубу" фігурує нападник Еспаньола та кращий бомбардир клубу з Барселони Рауль Де Томас.

27-річний форвард — вихованець Реалу. Через відсутність ігрової практики іспанець перейшов з клубу до Бенфіки у 2019 році.

Портал Transfermarkt оцінює форварда в 20 мільйонів євро. На його рахунку у цьому сезоні Ла Ліги 15 голів та 3 асисти в 30 іграх.