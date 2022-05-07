Англия

Майбутнє лондонського клубу хоч трохи прояснилося.

Одразу після введення жорстких санкцій проти власника лондонського Челсі, російського олігарха Романа Абрамовіча, функціонер став поспіхом намагатися відсторонитися від справ клубу, аби не підставити життєдіяльність його під відчутний фінансовий удар.

Перемовини про можливий продаж "синіх" розпочалися майже одразу, а англійська свого часу встигла назвати одразу кілька імен потенційних покупців, однак зрештою сам клуб розвіяв усі здогадки, опублікувавши новину про досягнення успіху в переговорах із потенційними власниками.

Тодд Болі, який представляє інвестиційну групу Clearlake Capital, власник американського бейсбольного клубу Лос-Анджелес Доджерс Марк Волтер та швейцарський підприємець Гансйорг Вісс — ця група власників погодилася інвестувати в проєкт 2,5 млрд фунтів стерлінгів, які будуть у підсумку використані задля придбання акцій клубу.

Кошти перейдуть на заморожений банківський рахунок у Великій Британії, після чого, за умови схвалення уряду країни, їхню повну суму буде спрямовано на благодійність, як раніше заявив Роман Абрамовіч.

Окрім того, нові власники виділяють 1,75 млрд фунтів стерлінгів задля подальшого розвитку Челсі, що включає інвестиції в Стемфорд Бридж, академію, жіночу команду та фінансування благодійного Фонду Челсі.

Новим власникам залишається лише отримати всі необхідні для проведення процедури придбання акцій клубу дозволи від регуляторних органів, після чого, приблизно наприкінці травня, "пенсіонери" остаточно перейдуть під їх керування.