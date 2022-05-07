Англия

Нідерландський хавбек не входить до планів Хосепа Гвардіоли.

Центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг не перейде до Манчестер Сіті у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола не розраховує на 24-річного нідерландця, тому його команда не намагатиметься підписати його у найближче міжсезоння.

При цьому також повідомляється, що у Де Йонзі зацікавлені Манчестер Юнайтед та мюнхенська Баварія.

Раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті розглядає Поля Погба на позицію центрального півзахисника.