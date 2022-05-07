Нідерландський хавбек не входить до планів Хосепа Гвардіоли.
Френкі де Йонг, getty images
07 травня 2022, 12:59
Центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг не перейде до Манчестер Сіті у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола не розраховує на 24-річного нідерландця, тому його команда не намагатиметься підписати його у найближче міжсезоння.
При цьому також повідомляється, що у Де Йонзі зацікавлені Манчестер Юнайтед та мюнхенська Баварія.
Раніше з'являлася інформація, що Манчестер Сіті розглядає Поля Погба на позицію центрального півзахисника.