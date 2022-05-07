Франция

Претендент на чемпіонський титул готує несподіваний трансфер.

Угода між півзахисником Полем Погба та англійським Манчестер Юнайтед добігає кінця вже найближчим часом, однак бажання її продовжувати на більший термін досі не виказала жодна зі сторін.

У перегонах за право запросити 29-річного виконавця вже потроху починають вишиковуватися різноманітні топ-клуби Європи, до переліку яких, згідно інформації англійської преси, готовий долучитися найбільш принциповий суперник "Червоних дияволів" — Манчестер Сіті.

"Містяни" до завершення сезону не можуть проводити офіційні переговори безпосередньо з виконавцем, однак уже готові запропонувати його представникам проєкт чотирирічної угоди, із можливим продовженням ще на один сезон.

Наріжним каменем перемовин у перспективі може стати питання заробітної плати футболіста. Погба наразі отримує 290 тис. фунтів стерлінгів на тиждень, виступаючи на Олд Траффорд, однак на Етіхаді можуть погодитися лише на менший рівень виплат.

Це ж питання стосується й можливих перемовин Поля з мадридським Реалом, французьким Парі Сен-Жермен, чи туринським Ювентусом, які також стоять у черзі за ним.

Наразі французький виконавець страждає через пошкодження гомілкової кістки, через що ризикує більше не вийти на поле до кінця клубної частини сезону, у якому і так зіграв небагато — 27 матчів (1 гол, 9 гольових передач).