Англия

Завершилась низка матчів Прем'єр-Ліги.

В тридцять шостому турі Англійської Прем'єр-Ліги відбулась низка матчів.

Челсі на своєму полі не без зусиль здолав Вулвергемптон. За господарів поля відзначився Ромелу Лукаку, перервавши свою "суху" серію, а під завісу матчу Трінкан скоротив відставання, проявивши своє індивідуальне мастерство.

Здавалось, що матч так і завершиться перемогою "синіх", але Коуді на сьомій доданій хвилині випригнув вище за всіх після навісу Чікіньо та приніс своїй команді несподіванний для багатьох результат.

Челсі — Вулвергемптон 2:2

Голи: Лукаку, 56, 58 — Трінкан, 79, Коуді, 90+7

Попередження: Аспілікуета, Моутіньо, Сесс, Нету.

Астон Вілла в гостях не залишила шансів Бернлі, забивши три голи у ворота суперників. Вже на сьомій хвилині Данні Інгз відзначився за команду Стівена Джеррарда, а згодом Буендія та Воткінс закріпили перевагу "вілліанів".

Наприкінці матчу "бордові" змогли забити "гол престижу" — Корне скористався пасом Пітерса та вийшови віч-на-віч зміг переграти голкіпера.

Бернлі — Астон Вілла 1:3

Голи: Корне, 90+2 - Інгз, 7, Буендія, 31, Воткінс, 52

Попередження: Дінь, Воткінс, Браунхіл,

Брентфорд вдома спокійно переграв Саутгемптон завдяки голам Янссона, Вісса та Айера. Відзначимо третій гол господарів поля, коли Айер та Нергор розіграли красиву комбінацію, що завершилась точним ударом першого.

Брентфорд - Саутгемптон 3:0

Голи: Янссон, 13, Вісса, 14, Айер, 79

Попередження: Діалло

Команда Патріка Вієра здобула мінімальну перемогу над Вотфордом завдяки пенальті, який впевнено забив Заа. В середині другого тайму "шершні" взагалі залишились вдесятьох, після того як Камара отримав другу жовту картку за грубий фол.

Крістал Пелас — Вотфорд 1:0

Гол: Заа, 31 (пен.)

Попередження: Камара, Хьюз, Кінг.

Видалення: Камара, 69 (друге попередження)