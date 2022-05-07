Завершилась низка матчів Прем'єр-Ліги.
челсі - вулвергемптон, getty images
07 травня 2022, 19:00
В тридцять шостому турі Англійської Прем'єр-Ліги відбулась низка матчів.
Челсі на своєму полі не без зусиль здолав Вулвергемптон. За господарів поля відзначився Ромелу Лукаку, перервавши свою "суху" серію, а під завісу матчу Трінкан скоротив відставання, проявивши своє індивідуальне мастерство.
Здавалось, що матч так і завершиться перемогою "синіх", але Коуді на сьомій доданій хвилині випригнув вище за всіх після навісу Чікіньо та приніс своїй команді несподіванний для багатьох результат.
Челсі — Вулвергемптон 2:2
Голи: Лукаку, 56, 58 — Трінкан, 79, Коуді, 90+7
Попередження: Аспілікуета, Моутіньо, Сесс, Нету.
Астон Вілла в гостях не залишила шансів Бернлі, забивши три голи у ворота суперників. Вже на сьомій хвилині Данні Інгз відзначився за команду Стівена Джеррарда, а згодом Буендія та Воткінс закріпили перевагу "вілліанів".
Наприкінці матчу "бордові" змогли забити "гол престижу" — Корне скористався пасом Пітерса та вийшови віч-на-віч зміг переграти голкіпера.
Бернлі — Астон Вілла 1:3
Голи: Корне, 90+2 - Інгз, 7, Буендія, 31, Воткінс, 52
Попередження: Дінь, Воткінс, Браунхіл,
Брентфорд вдома спокійно переграв Саутгемптон завдяки голам Янссона, Вісса та Айера. Відзначимо третій гол господарів поля, коли Айер та Нергор розіграли красиву комбінацію, що завершилась точним ударом першого.
Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Голи: Янссон, 13, Вісса, 14, Айер, 79
Попередження: Діалло
Команда Патріка Вієра здобула мінімальну перемогу над Вотфордом завдяки пенальті, який впевнено забив Заа. В середині другого тайму "шершні" взагалі залишились вдесятьох, після того як Камара отримав другу жовту картку за грубий фол.
Крістал Пелас — Вотфорд 1:0
Гол: Заа, 31 (пен.)
Попередження: Камара, Хьюз, Кінг.
Видалення: Камара, 69 (друге попередження)