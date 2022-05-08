Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

На тлі виходу до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, Ліверпуль напередодні на власному полі мав приймати лондонський Тоттенгем, перебуваючи при цьому в стані гострої потреби здобувати очки заради подальшої конкуренції в боротьбі за чемпіонський титул проти Манчестер Сіті. Однак, стомлений колектив Юргена Клоппа не зміг належним чином протистояти футболістам Антоніо Конте, а після пропущеного на початку другого тайму м’яча мусив ще й відіграватися.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Тоттенгем 1:1

Голи: Діас, 74 — Сон, 56.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 64) — Фабіньо (Кейта, 88), Гендерсон (Жота, 64), Тіаго — Салах, Мане, Діас.

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Гейб'єрг, Сессеньон (Санчес, 78) — Кулусевські (Вінкс, 85), Кейн, Сон (Бергвейн, 90+1).

Попередження: Цимікас, Фабіньо, Кейта — Девіс, Сессеньон.