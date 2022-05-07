Англия
07 травня 2022, 23:40
Тоттенгем підставив підніжку в чемпіонських перегонах Ліверпулю
Колектив Антоніо Конте зумів зачепитися за результат на Енфілді.
Ліверпуль — Тоттенгем, Getty Images
07 травня 2022, 23:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Тоттенгем 1:1
Голи: Діас, 74 — Сон, 56.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 64) — Фабіньо (Кейта, 88), Гендерсон (Жота, 64), Тіаго — Салах, Мане, Діас.
Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Дайєр, Девіс — Емерсон, Бентанкур, Гейб'єрг, Сессеньон (Санчес, 78) — Кулусевські (Вінкс, 85), Кейн, Сон (Бергвейн, 90+1).
Попередження: Цимікас, Фабіньо, Кейта — Девіс, Сессеньон