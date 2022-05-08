Англия

Футболіст самокритично ставиться до власної гри.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував ганебну поразку від Брайтона в АПЛ (0:4).

"Все потроху пішло не так. Якість. Ментальність. Вони заслуговували на перемогу, а ми заслуговуємо на те, що ми зараз маємо. Це те, на що ми повинні дивитися і бути збентежені, тому що наш футбол був жахливим, ми повинні грати набагато краще.

Я не хочу говорити про майбутнє, у нас ще одна гра в цьому сезоні, і ми повинні виграти. Я багато разів говорив з клубом про майбутнє, перш ніж підписати контракт. Я думаю, що майбутнє може бути яскравим, але, очевидно, багато речей потрібно виправити, як ми бачили в цьому сезоні.

Після матчу з Брайтоном, я включив до гравців, які негідні носити футболку МЮ. Це не велика гра для МЮ, це дійсно велика гра для Брайтона", — сказав Бруну.

Відео голів та огляд матчу Брайтон — Манчестер Юнайтед можна дивитись на Football.ua.