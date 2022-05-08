Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку АПЛ.

До початку гостьового матчу проти Брайтона в рамках 36-го туру англійської Прем’єр-ліги, Манчестер Юнайтед мав певні сподівання щодо потрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА. Але потужний ляпас у вигляді одразу чотирьох м’ячів без належної відповіді від колективу Грема Поттера швидко привів до тями футболістів Ральфа Рангніка. Тепер, "Червоні дияволи" жадатимуть зберегти бодай якусь дистанцію від Вест Гема.

Огляд матчу:

Брайтон — Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Кайседо, 15, Кукурелья, 49, Гросс, 57, Троссард, 60

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Кукурелья — Марч (Лемпті, 76), Біссума, Кайседо, Троссард (Мопе, 83) — Гросс, Мак Аллістер (Вебстер, 67) — Велбек.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Діогу Далот, Варан, Лінделеф, Теллес — Мактоміней, Матіч (Кавані, 46) — Мата (Магуайр, 70), Бруну Фернандеш, Еланга (Фред, 46) — Роналду.

Попередження: Роналду, Діоґу Далот.