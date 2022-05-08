Англия

Тепер "молотобійці" відстають від шостих "червоних дияволів" на три очки, маючи один матч у запасі.

Завершився поєдинок 36-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Норвіч Сіті, що вже вилетів до Чемпіоншипу, приймав на своєму полі Вест Гем.

Підопічні Девіда Моєса здобули очікувану та впевнену перемогу над суперником, який не має мотивації, тим самим збільшивши свої шанси на кваліфікацію до Ліги Європи.

Завдяки дублю Бенрахма, голу Майкла Антоніо та голу Лансіні "молотобійці" скоротили своє відставання від Манчестер Юнайтед, який розташовується на шостому рядку в турнірній таблиці, до трьох очок. Більше того, Вест Гем ще має один матч у запасі.

Щодо Андрія Ярмоленка, то він з'явився на полі на початку другого тайму замість Антоніо, але не відзначився результативними діями.

Норвіч Сіті — Вест Гем 0:4

Голи: Бенрахма, 12, 45+3, Антоніо, 30, Лансіні, 65 (пен.)

Норвіч: Крул – Ааронс, Хенлі, Байрем, Вільямс – Соренсен, Гілмор – Дауелл (Плахета 71), Ле-Мелу (Рупп 46), Рашица (Спрінжетт 46) – Пуккі

Вест Гем: Фабіанські – Крессвелл, Зума, Доусон (Нобл 67), Цоуфал – Райс, Лансіні – Бенрахма (Влашич 76), Форнальс, Боуен – Антоніо (Ярмоленко 46)

Попередження: Вільямс – Боуен