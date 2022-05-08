Клуб може витратити близько чотирьох мільйонів.
Келвін Ремзі, Getty Images
08 травня 2022, 17:26
Англійський Ліверпуль націлився на талановитого захисника шотландського Абердіна Келвіна Ремзі.
Керівники та скаути гранда АПЛ бачать у 18-річному футболістові довгострокову заміну Тренту Александеру-Арнольду.
Абердін готовий відпустити свого вундеркінда за чотири мільйони євро. Але у Ліверпуля є конкурент — Лідс.
Для футболіста молодіжної збірної Шотландії сезон-2021/22 — перший повноцінний на професійному рівні. Він зіграв 33 матчі, забив 1 м’яч та віддав 9 гольових.
Цей сезон чемпіонату Шотландії Абердін завершив на дев'ятій позиції, яка не дає права виступати у єврокубків.