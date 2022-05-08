Англия

Клуб може витратити близько чотирьох мільйонів.

Англійський Ліверпуль націлився на талановитого захисника шотландського Абердіна Келвіна Ремзі.

Керівники та скаути гранда АПЛ бачать у 18-річному футболістові довгострокову заміну Тренту Александеру-Арнольду.

Абердін готовий відпустити свого вундеркінда за чотири мільйони євро. Але у Ліверпуля є конкурент — Лідс.

Для футболіста молодіжної збірної Шотландії сезон-2021/22 — перший повноцінний на професійному рівні. Він зіграв 33 матчі, забив 1 м’яч та віддав 9 гольових.

Цей сезон чемпіонату Шотландії Абердін завершив на дев'ятій позиції, яка не дає права виступати у єврокубків.