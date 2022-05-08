Шанси "канонірів" на повернення до Ліги чемпіонів за підсумками поточного сезону збільшилися.
Гравці Арсеналу, Getty Images
08 травня 2022, 17:57
У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув перемогу над Лідс Юнайтед, яка збільшила перевагу "канонірів" над п'ятим Тоттенгемом до чотирьох очок.
У першій половині зустрічі нападник Арсеналу Едді Нкетіа, який також виступав за Лідс у 2019 році в Чемпіоншіпі, оформив дубль, який став вирішальним у цьому протистоянні.
Незважаючи на те, що після перерви "павичам", що грали у меншості через вилучення Ейлінга на 27-й хвилині, все-таки вдалося скоротити своє відставання в рахунку до мінімуму після голу Дієго Льоренте, на підсумковому результаті матчу це ніяк не позначилося.
Арсенал здобув домашню перемогу з рахунком 2:1 і більш впевнено закріпився на четвертому рядку в турнірній таблиці АПЛ, тоді як Лідс віправився до зони вильоту.
Арсенал — Лідс Юнайтед 2:1
Голи: Нкетіа, 5, 10 — Льоренте, 66
Арсенал: Рамсдейл – Томіясу, Холдінг, Габріел, Соареш – Ельнені, Джака – Сака (Пепе 68), Едегор, Мартінеллі (Сміт-Роу 78) – Нкетіа (Ляказетт 90+1)
Лідс: Мельє – Фірпо, Кох, Льоренте, Ейлінг – Філліпс, Кліх (Бейт 46) – Харрісон, Джеймс, Рафінья (Родріго 60) – Гелхардт (Стрейк 29)
Попередження: Габріел, Томіясу – Рафінья, Кліх
Видалення: Ейлінг, 27